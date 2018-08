Ultimatum di Padova Nuoto: «Soluzione entro agosto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLO NATATORIOROVIGO Se lo scoglio del Maddalena pare finalmente superato, al Comune rimane ancora un grandissimo ostacolo, forse il più delicato di tutti: il Polo Natatorio e il suo debito di quasi 8 milioni di euro. Secondo Padova Nuoto, la scadenza per portare a termine l'acquisizione di Veneto Nuoto è alla fine del mese, dopodiché verranno date indietro le chiavi della piscina se non si arriva alla fine di questa vicenda.Nei mesi scorsi si sono susseguiti moltissimi nomi di potenziali investitori interessati a rilevare il cento per...