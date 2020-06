LA SANITÀ

ROVIGO Un piano regionale da oltre 100 milioni, grazie alla quota dei 3 miliardi e 250 milioni previsti dal Governo per la Sanità con il cosiddetto Decreto Rilancio del 19 maggio, per cercare di rendere strutturale quello che nel momento di alta marea epidemica è stato fatto con provvedimenti emergenziali. Una riorganizzazione sanitaria sulla base dell'esperienza vissuta e nel caso di nuove ondate, che tocca ovviamente anche il Polesine.

NUOVE ASSUNZIONI

Già nella fase emergenziale è stata autorizzata l'assunzione 133 operatori: 5 medici, 3 biologi, 65 infermieri, 38 Oss, 12 tecnici di laboratorio e 10 assistenti di laboratorio. Una quota consistente, che risente delle carenze degli organici già presenti prima dell'emergenza, se si considera che in totale tutte le Ulss del Veneto hanno chiesto 1.677 operatori in più. Ma dalle necessità alle disponibilità c'è un netto scarto, tanto che il dato aggiornato al primo giugno indica che, alla fine, il personale assunto dall'Ulss Polesana è stato meno della metà di quanto necessario, a conferma di come il Polesine professionalmente non sia particolarmente appetito, motivo per cui anche in passato molti bandi sono andati pressoché deserti: 60 i contratti firmati, 4 a tempo indeterminato, 28 a tempo determinato, 18 rapporti di lavoro con personale liberoprofessionista o co.co.co, 4 pensionati richiamati al lavoro e un dipendente trattenuto nonostante la richiesta già fatta di pensionamento. In tutta la regione gli assunti sono stati 1.153.

REPARTI POTENZIATI

Il Decreto Rilancio prevede il potenziamento delle Terapie Intensive, determinando una dotazione pari a 0,14 posti letto ogni mille abitanti. In Veneto, a conti fatti, servono 294 medici, 786 infermieri e 294 operatori socio-sanitari, per una spesa di circa 56 milioni di euro l'anno. Il dato il rafforzamento delle tre Terapie intensive degli ospedali di Adria Rovigo e Trecenta, secondo il piano regionale, prevede 24 medici, 48 infermieri, 24 Oss e una spesa di oltre 4 milioni. Parte di questo fabbisogno è stato soddisfatto in fase emergenziale, facendo ricorso prevalentemente a contratti a tempo parziale o a incarichi di lavoro autonomo.

LE STRUTTURE

Nel piano si parla poi anche delle modifiche strutturali, edili e impiantistiche, agli ospedali per creare percorsi e aree separate, nonché nuove dotazioni adeguate per fronteggiare l'emergenza: per l'ospedale di Rovigo il costo stimato è di 1 milione, mentre per Trecenta, già polo Covid, dove verrà mantenuta l'apposita area, 3,6 milioni. Per la realizzazione dei prefabbricati da adibire a pre-triage per i tre pronto soccorso di Adria, Rovigo e Trecenta, poi, altri 1,2 milioni, comprensivi anche di una nuova Tac per il San Luca. Ma non ci sono solo gli ospedali. Nel piano si considera anche il potenziamento della rete territoriale ed il necessario conseguente adeguamento della dotazione di quelli che vengono definiti infermieri di famiglia, una figura nuova che rientra nelle progettualità di domiciliarità e di deospedalizzazione, soprattutto dei pazienti cronici: in Veneto si stima un fabbisogno pari a circa 441 unità, per una spesa aggiuntiva di 13,6 milioni. In Polesine a fronte di 18 infermieri che già operano in sinergia con i medici di medicina generale, la necessità è di altri 15 infermieri, con un aumento di spesa pari a 465mila euro. C'è poi anche il capitolo del fabbisogno di personale per il potenziamento dei trasporti dedicati ai trasferimento secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti intraospedalieri e per pazienti non affetti da Covid-19. In questo caso, per il Polesine si tratta di 5 medici, 6 infermieri e 6 autisti barellieri, per un aumento di spesa di 750mila euro.

Francesco Campi

