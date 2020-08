ULSS 5

ROVIGO Una rottura, che non sia una frattura, di una struttura edilizia o di un impianto, in un ospedale può creare dei problemi di tempistiche e di competenze sulla riparazione. Per questo è stato deciso di individuare con una gara un operatore economico unico che provveda alle manutenzioni che si rendano necessarie di strutture e impianti, in tutti gli immobili dell'Ulss, compresi ambulatori, studi medici e strutture territoriali. Il tutto sulla base di un accordo quadro e per la durata di un anno, per un importo a base d'asta di oltre un milione.

L'OBIETTIVO

La delibera firmata dal direttore generale Antonio Compostella sottolinea come «l'attività di manutenzione», in particolare straordinaria, «viene effettuata prevalentemente su rotture che necessitano la riparazione in regime di urgenza e celerità» in qualsiasi ora e giorno dell'anno. Risulta così necessario «l'intervento contemporaneo di differenti competenze tecniche, al fine di coordinare gli interventi delle diverse specializzazioni». Compostella rimarca come «è impegno costante di questa azienda di mantenere in uno stato di conservazione adeguato alle richieste funzionali e alla sicurezza, tutte le strutture edilizie e impiantistiche, pertanto necessitano periodicamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per l'esecuzione di tali opere di manutenzione, abbiamo stimato un ammontare complessivo pari a 1.2 milioni all'anno, di cui 980mila destinati a interventi su impianti idraulici, gas medicali, termici ed elettrici. Strutture e impianti offriranno la fruibilità in sicurezza ai cittadini, con un puntuale progetto di ripristino e ammodernamento conservativo, strutturale e impiantistico per reparti e servizi». Il direttore ricorda che l'Ulss ha investito nei tre ospedali «creando spazi per collocare tre nuove aule da adibire al corso universitario di laurea in Infermieristica, nella sede della Cittadella socio-sanitaria di viale Tre martiri a Rovigo. Sono partiti i lavori, che termineranno a breve, per il nuovo punto prelievi sempre in cittadella. All'ospedale San Luca di Trecenta è in fase di completamento il quarto° piano della struttura, adibito oggi all'area Covid-19, con ammodernamenti e riqualificazioni, mentre a Rovigo, è stato completato il nuovo laboratorio per la processazione dei tamponi e infine il reparto di Psichiatria».

Francesco Campi

