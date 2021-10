Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 5ROVIGO Cinquanta, in schiacciante maggioranza ragazze, le giovani matricole del del corso di laurea in Educazione professionale che sono state accolte lunedì per un primo giorno di scuola nell'aula magna della cittadella socio-sanitaria.Nella giornata inaugurale dell'anno accademico per questo specifico corso di laurea, attivato grazie a una virtuosa collaborazione tra l'azienda sanitaria polesana e l'università di Padova, che vede...