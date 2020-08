ULSS 5

ROVIGO Altri due nuovi casi di contagio in Polesine, con una crescita delle positività a un ritmo costante e non certo rassicurante. Anche perché una delle due persone la cui positività è emersa ieri, una 56enne, è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, dove già si trova, da mercoledì, anche un altro paziente con sintomi tali da richiedere un'assistenza costante, un 62enne altopolesano. A testimonianza di come la recrudescenza del virus sia più che tangibile. Ben 22 sono i residenti che in questo momento risultano positivi. Tutti arrivati nelle ultime tre settimane, quindi se si considerano anche le due guarigioni registrate nello stesso arco di tempo, si tratta di una media superiore a una positività al giorno.

ISOLAMENTO

Per 20 delle persone attualmente positive i sintomi rilevati sono lievi o assenti, così si trovano in isolamento domiciliare. Come loro si trovano anche i contatti di casi positivi, ricostruiti nell'opera di tracciamento e ricostruzione delle reti relazionali, fondamentale per il contenimento epidemico, così come le persone rientrate da viaggi o soggiorni dall'estero, secondo i protocolli ribaditi dalle linee guida regionali, ispirati al medesimo principio, vista la maggiore circolazione del virus che si registra in alcune aree. In tutto in questo momento in Polesine ci sono 307 persone in isolamento domiciliare, un numero che riporta ai livelli di maggio. Proprio in isolamento domiciliare perché tornata da un periodo nel suo Paese d'origine, la Romania, si trovava la 56enne che ha iniziato a presentare sintomi significativi ed è stata sottoposta al tampone che ha rivelato la sua positività, venendo poi ricoverata. Residente a Rovigo, si trovava in isolamento precauzionale già dal giorno in cui era tornata in Polesine. In isolamento cautelare si trovava anche il 68enne sempre residente a Rovigo, in quanto contatto stretto di una persona la cui positività era già emersa. Anche lui ha eseguito il tampone all'insorgere di sintomatologia compatibile con quella del Covid-19 e il test ha confermato l'infezione in corso.

IL TOTALE

Con queste due nuove positività sale a 477 il numero di residenti in Polesine risultati contagiati dall'inizio dell'epidemia, mentre resta a 419 il totale delle persone dichiarate guarite. I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono arrivati a 63.762, mentre le persone sottoposte sono 26.586, in virtù dei test ripetuti sugli stessi soggetti, sia per esigenze diagnostiche: basti pensare che per accertare l'avvenuta guarigione servono due tamponi con risultato negativo eseguiti consecutivamente, sia per gli screening, che vengono ripetuti con cadenza periodica sulle categorie a maggiore esposizione, a cominciare dal personale sanitario.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA