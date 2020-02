ULSS 5

REFERTI ONLINE

PER ANATOMIA

(N.Ast.) La pagina dei referti online sul portale dell'Ulss 5 per scaricare i documenti sanitari senza recarsi in ospedale, da mercoledì 5 renderà disponibili anche i referti di anatomia patologica, come succede già da anni per gli esami di laboratorio e microbiologia. Così anche tutti gli esami di anatomia patologica, accettati dal prossimo 5 febbraio, potranno essere scaricati in autonomia dagli utenti direttamente dal portale internet dell'azienda sanitaria polesana. I referti saranno disponibili attraverso il codice fiscale del paziente e il pin indicato sul foglio dell'accettazione oppure, per gli utenti già registrati al portale o che si registrassero, accedendo con le proprie credenziali.

CONFESERCENTI

ISCRIZIONI APERTE AI CORSI

PER I PRODOTTI ALIMENTARI

(R.Mer.) Sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso per la somministrazione e vendita di prodotti alimentari che si svolgerà, a febbraio, nella sede di Confesercenti di via della Costituzione 4/d. Dopo un percorso formativo della durata di 120 ore nell'ambito del quale i corsisti affronteranno le diverse problematiche riguardanti i settori della somministrazione e del commercio di prodotti alimentari, dagli aspetti normativi a quelli fiscali, dalla merceologia alla normativa igienico sanitaria, i partecipanti svilupperanno una serie di cognizioni tali da affrontare con professionalità un mercato sempre più selettivo e difficile.

