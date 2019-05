Ulss 5, il bilancio chiude con un buco di 10 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTI DELL'ULSSROVIGO Il bilancio 2018 dell'Ulss Polesana si chiude con un passivo di 10 milioni di euro. Una cifra pesante ma comunque migliore rispetto a quella del 2017, quando i conti si erano chiusi a -13.798.108 euro. Non solo, ma il buco che era stato ritenuto ammissibile dalla Regione era stato fissato a 15 milioni di euro. Nella delibera del 30 aprile di Proposta per le modalità di copertura della perdita dell'anno 2018 e azioni per il riequilibrio della situazione economica per l'Azienda Ulss 5, si sottolinea come «la gestione...