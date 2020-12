In italiano Gestione della fase iniziale della pandemia Sars-Cov-2 nell'area geografica del Veneto, in una delle popolazioni più anziane del mondo, è il titolo dell'articolo pubblicato il 4 dicembre dalla rivista scientifica International Journal of Environmental Research and public health nel quale si evidenzia il valore del lavoro svolto dall'Ulss Polesana nel fronteggiare la prima ondata epidemica. I numeri, paragonati a quelle dei territori vicini, attestano una differenza netta. «Riteniamo - si legge nell'articolo - che il contenimento dell'epidemia dipenda dal fattore tempo, unito a un forte senso di consapevolezza e oculatezza nel processo decisionale dell'Ulss 5. Un processo decisionale rapido, azioni tempestive e risultati incoraggianti sono stati raggiunti grazie a una solida catena di comando, nonostante un contesto legislativo molto poco chiaro». L'Ulss sottolinea come nello studio emerga che sia stata «sinergicamente organizzata una gestione ottimale per contenere il contagio, attraverso una cabina di regia nella quale sono stati coinvolti i servizi di prevenzione, diagnosi e cura. Vincenti si sono rivelate le azioni di tracciamento e isolamento, l'implementazione della diagnostica con tamponi molecolari, la veloce riconversione dell'ospedale di Trecenta in torre Covid, la fornitura capillare di dispositivi di protezione individuale, la linea di comunicazione serrata della direzione generale con la stampa, la popolazione, i sindaci, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e le forze dell'ordine». «L'Ulss 5, grazie all'ottimo lavoro dei servizi coinvolti, sia ospedalieri che territoriali - sottolinea il direttore generale Antonio Compostella - sia attraverso una sempre più diffusa esecuzione dei tamponi e dell'isolamento domiciliare, è riuscita, attraverso una catena di comando forte e attiva 24 ore su 24, a gestire la pandemia».

