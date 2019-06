CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ULSS 5AUMENTA L'OZONOMA NESSUN RISCHIOOggi e domani in Polesine ci sarà una leggera crescita dei valori di ozono, discreta, ma non pericolosa. L'ozono è un inquinante secondario che si forma in atmosfera a partire da precursori (inquinanti primari) prodotti da varie sorgenti (veicoli a motore, industrie, processi di combustione. Gli effetti provocati dall'ozono vanno dall'irritazione alla gola ed alle vie respiratorie, al bruciore degli occhi. Concentrazioni più elevate dell'inquinante possono comportare alterazioni delle funzioni...