ROVIGO Con il rischio di rimanere sguarniti per la stagione più ricca di turismo, il Comune di Rovigo è pronto a ricevere un prezioso aiuto dalla Fondazione Cariparo: qualora il cantiere per la realizzazione dello IAT (Informazioni Accoglienza Turistica) negli spazi dell'ex Libreria Pavanello non ripartisse in tempo utile, verrebbe messo a disposizione lo spazio al piano terra di palazzo Roncale in piazza Vittorio Emanuele II.

CANTIERE IN RITARDO

Un piano b di tutto rispetto, persino di pregio, visto che è uno dei principali palazzi espositivi della città e che tra poco sarà in una posizione altamente strategica, visto l'apertura primaverile della mostra dedicata a Chagall. Lo scorso settembre, a un paio di settimane dall'inizio dei lavori, un principio d'incendio ha messo a rischio la ristrutturazione dell'ex libreria di via Zanella, causato da una scintilla che ha affumicato gli interni e il soffitto. Ad oggi, in quello spazio, avrebbe già dovuto essere pronto e in funzione il punto di accoglienza turistica, visto che da anni a Rovigo manca un servizio di questo genere. In passato, infatti, erano presenti almeno due centri di informazione turistica: uno in via Dunant (gestito dalla Provincia, quando ancora deteneva la competenza di questa materia) e l'altro sotto i portici della principale piazza rodigina, dove una volta si trovava la storica Farmacia Tre Colombine. Per risolvere questa mancanza, quindi, il Comune aveva approfittato di un progetto finanziato dal Gal Adige, affinché fosse rimessa a nuovo l'ex libreria, abbandonata a se stessa da sette anni, riportando le murature a nuova vita, adeguando l'impianto elettrico, installando dei nuovi infissi ecocompatibili e corredandolo un sistema di climatizzazione.

VETRINA SUI PRODOTTI

Secondo le indicazioni della precedente Amministrazione comunale, il nuovo centro di accoglienza turistica dovrà essere una vetrina permanente delle produzioni tipiche locali dell'agroalimentare e dell'artigianato, per la loro promozione e commercializzazione, assolvendo a servizi turistici e culturali, quali vendita di biglietti per concerti e iniziative, garantendo anche l'informazione e la prima accoglienza turistica nel cuore del centro storico. Il problema è che quell'incendio, per essere fermato e impedire che incenerisse tutto il municipio, ha costretto i vigili del fuoco a tagliare delle travi, creando dei problemi strutturali.

LOCALI VINCOLATI

Mettere mano a quegli spazi ora richiede un nuovo via libera da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali di Verona, che però tarda ad arrivare e ritarda la riapertura del cantiere. Vista la vicinanza della bella stagione, la Fondazione Cariparo si sarebbe fatta avanti per aiutare il Comune a offrire ai visitatori un servizio di accoglienza degno di questo nome in un locale che, proprio in questi giorni, è stato rimesso a nuovo e avrebbe tutte le carte in regola per dare le informazioni necessarie per godersi la città delle Due Torri. Una soluzione in ogni caso temporanea, nell'attesa che poi sia completato il recupero dell'ex libreria, vista la cifra impegnata.

