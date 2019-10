Uffici postali, dietrofront sulle chiusure nei paesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MISSIONE A ROMAROVIGO Una spedizione postale che ha visto un nutrito gruppo di amministratori polesani partecipare all'evento Sindaci d'Italia, organizzato da Poste Italiane al Roma Convention Center, meglio noto come la Nuvola, futuristica struttura firmata dallo Studio Fuksas, per parlare di una promessa mantenuta, lanciata un anno fa: «In completa discontinuità con il precedente indirizzo aziendale, nel nuovo Piano industriale confermiamo l'impegno a non chiudere più gli Uffici Postali nei comuni con meno di 5mila abitanti sostenendo...