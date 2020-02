UFFICI GIUDIZIARI

ROVIGO Si allontana sempre più l'ipotesi dell'ampliamento del Tribunale in via Verdi. Ieri mattina il sindaco Edoardo Gaffeo ha infatti incontrato a Roma i funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per chiedere lo stop all'arrivo del carcere minorile di Treviso negli spazi dell'ex casa circondariale di Rovigo. Dalla Capitale, però, è tornato con un nulla di fatto. Il Dipartimento avrebbe in pratica spiegato agli amministratori rodigini le enormi difficoltà nel bloccare i lavori, già avviati la scorsa estate, in via Verdi. Una posizione che, però, secondo Gaffeo potrebbe ancora subire un'inversione di marcia grazie ad un intervento politico.

MEDIAZIONE POLITICA

«La situazione è compromessa - ha spiegato ieri il primo cittadino , anche se non chiusa definitivamente». «La latitanza della precedente Amministrazione ha aggiunto il sindaco - non ci aiuta, ma faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per far sentire la nostra voce. Dal punto di vista tecnico il progetto sta andando avanti: ora dobbiamo far sentire la nostra voce dal punto di vista politico».

Secondo Gaffeo, ieri a Roma assieme all'assessore al Welfare Mirella Zambello per cercare di convincere il Dap che Rovigo non è pronta ad accogliere minori in regime di detenzione, sulla questione «ci possono ancora esserci margini di manovra». A cambiare le carte in tavola, dunque, lascia intendere il primo cittadino, potrebbe essere il Consiglio comunale del 18 febbraio in occasione del quale verrà presentata e votata la mozione della maggioranza per dire no all'arrivo del Minorile, a favore dunque dell'ampliamento dell'attuale Tribunale e Procura. Un aiuto importante potrebbe anche arrivare dal ministro Dem Francesco Boccia che, pochi giorni fa a Rovigo, si è impegnato con l'Amministrazione a chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia e al Dap di rivedere il progetto del Minorile in via Verdi.

I CINQUE STELLE

Ieri mattina, prima ancora che il sindaco varcasse la porta del Ministero, il consigliere dei 5 Stelle Mattia Maniezzo, in stretto contatto con i vertici del partito, è intervenuto a sorpresa per annunciare la decisione del ministro di Grazia e Giustizia in merito alle richieste dell'Amministrazione rodigina. «Con riferimento all'oggetto la informo che il Dipartimento per la giustizia minorile ci ha appena comunicato che avrebbe scritto il Ministero- riguardo ai lavori per il nuovo istituto penale per i minorenni presso l'ex casa circondariale di Rovigo, l'iniziativa riveste carattere prioritario, è stata già finanziata e il competente Provveditorato Opere Pubbliche ha già affidato l'incarico di realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva. Il progetto è, inoltre, in stato molto avanzato in quanto già revisionato dal dipartimento e in attesa di essere approvato. A disposizione per ogni ulteriore interlocuzione». «Ho tentato in tutti i modi di bloccare l'arrivo del carcere minorile in via Verdi aggiunge il pentastellato , ma questa è la comunicazione del Mistero della giustizia». E aggiunge: «Ci sarebbero ancora speranze secondo il sindaco? Mi faccia vedere dov'è scritto nel documento che ha ricevuto: la risposta del Ministero e del Dap mi sembra non indichi questo tipo di margine».

PROTESTE TARDIVE

E se la precedente Amministrazione leghista non si è opposta all'arrivo del carcere Minorile, l'attuale giunta, secondo il pentastellato, si sarebbe mossa in ritardo. «Forse otto mesi fa si poteva ancora fare qualcosa, prima cioè che partissero i lavori di sistemazione dell'ex carcere in via Verdi afferma Maniezzo - Ora, invece, non ci resta che lavorare su altre ipotesi». Non è infatti detta l'ultima parola per il trasferimento del Palazzo di Giustizia in periferia: ad ospitarlo potrebbe infatti essere l'ex Caserma Silvestri, dove i lavori per l'accoglimento degli Archivi di Stato e Notarile non sono ancora partiti, anche se affidati dal Ministero ad uno studio di ingegneria romano per una riqualificazione dei fabbricati per un intervento del valore di circa 450 mila euro. In alternativa, ad accogliere la nuova cittadella della Giustizia potrebbe essere l'ex ospedale Maddalena, prossimo al restauro grazie al contributo del Bando periferie degradate.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA