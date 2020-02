UFFICI GIUDIZIARI

ROVIGO La Giustizia non si ferma e chi è chiamato a essere presente in udienza, a meno che non sia in quarantena o comunque nelle aree dalle quali è vietato uscire, non può essere assente, ma il presidente del Tribunale di Rovigo Angelo Risi, che già aveva manifestato la propria convinzione della necessità di una sospensione dell'attività viste le condizioni del Palazzo di giustizia rodigino, competente, fra l'altro, anche per i territori della zona rossa come Vo' e Monselice, quindi Schiavonia, ha emanato ieri delle linee guida per l'attività giudiziaria nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, valide fino al 14 marzo.

SALTANO LE UDIENZE

Rinviate le udienze filtro e tutte quelle dei procedimenti penali in cui il dibattimento non sia ancora aperto, così come i giudici potranno sospendere le udienze e rinviarle ad altra data «in tutti i casi in cui l'afflusso delle persone non fosse compatibile con le indicazioni del Ministero della Salute». Ovvero, in particolare, evitare concentrazioni di persone. Anche per questo, l'indicazione è di non convocare più di quattro testimoni per ogni udienza, facendo anche in modo che siano distanziate e che i testimoni arrivino all'orario preciso e non debbano quindi sostare per ore nei corridoi. I giudici potranno poi decidere se procedere a porte chiuse, «oppure limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, comunque evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente».

CAUSE CIVILI

Sul fronte civile viene invece disposto il rinvio di due mesi per le udienze «nelle quali, per numero delle parti, dei difensori o del testimoni, si prevede il sovraffollamento nei corridoi o nella stanza del giudice, nelle giornate di martedì e di mercoledì». Per quanto riguarda, invece, i procedimenti di esecuzioni immobiliare, l'indicazione è che «dovranno essere cadenzate In modo da evitare la sovrapposizione della trattazione nello stesso orario, eventualmente rinviando alcuni procedimenti ad altra data». Tutte queste indicazioni, che si aggiungono alle precedenti indicazioni con le quali era stato disposto per le cancellerie l'apertura con orario ridotto, dalle 10 alle 12, con la volontaria giurisdizione, invece, solo il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17, si accompagnano all'indicazione di fondo del presidente Risi: «In ogni caso, ciascun magistrato provvederà a organizzare le proprie udienze in modo da prevenire il verificarsi di assembramenti, ben potendo sospendere l'udienza ed emettere al momento i provvedimenti ritenuti idonei».

GLI AVVOCATI

La chiusura del Tribunale era stata sollecitata ed invocata da più di un avvocato. E anche ieri, fra l'altro, in molti hanno aggiunto alla toga anche la mascherina. L'avvocato Palmiro Franco Tosini, anche nella sua veste di consigliere dell'Ordine degli avvocati di Rovigo, proprio ieri era intervenuto «per stigmatizzare un comportamento schizofrenico e, comunque, non univoco e lineare nelle direttive impartite, in ordine sparso, o non impartite affatto, a livello regionale per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus in ambito giudiziario. Ogni Ufficio si comporta come meglio ritiene. Nel nostro Tribunale qualche magistrato, opportunamente, ha ritenuto di rinviare le proprie udienze, qualcun altro, invece, fa entrare nel proprio ufficio solo gli avvocati e non le parti; c'è infine chi invita i difensori a non far comparire i testi alle udienze penali. Insomma, ognuno fa come ritiene opportuno, assumendo decisioni, o non assumendole affatto, sulla spinta dell'emotività, delle personalissime soggettive preoccupazioni. Nella confusione più totale è giustificabile che i cittadini più emotivi siano stati travolti e contagiati dalla psicosi dell'eccesso. Allora mi chiedo per quale motivo, ad esempio, non si sia ritenuto, in questa situazione emergenziale, qualora di vera emergenza si tratti, altrimenti si verterebbe forse nell'ipotesi di procurato allarme, di chiudere gli uffici giudiziari che stanno lavorando, peraltro, a mezzo servizio, di rinviare le udienze, evitare concretamente gli assembramenti e gli spostamenti».

