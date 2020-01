UFFICI GIUDIZIARI

ROVIGO Ieri il sindaco Edoardo Gaffeo è stato a Roma per perorare la causa del Tribunalone. Spingendo perché possa risorgere dalle proprie ceneri la prima ipotesi messa sul piatto ormai più di un lustro fa, ovvero quella di utilizzare la struttura adiacente all'attuale Palazzo di Giustizia, circa 4mila metri quadrati di aree coperte e altrettanti di scoperto, che fino al maggio 2016 era occupata dalla casa circondariale e che dal giorno del trasloco è rimasta completamente vuota. Ma sulla quale, già dopo il trasferimento del carcere nella nuova sede, è stato calato dall'alto, passando sopra le istituzioni cittadine, il progetto del nuovo carcere minorile del Triveneto, prevedendone lo spostamento da Treviso e Rovigo.

CARCERE MINORILE

Nonostante i tanti anni trascorsi, tuttavia, tutto è ancora in fase progettuale. Il 28 novembre del 2018, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha affidato la Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo istituto penale per i minorenni per il Triveneto Casa Circondariale di Rovigo a un raggruppamento temporaneo d'imprese con capofila la 3TI Progetti Italia con sede a Roma che ha offerto un ribasso del 55% rispetto al prezzo a base d'asta di 722mila euro. Quindi poco meno di 325mila euro. Ma tutto potrebbe essere ancora fermato. E lì potrebbero trovare spazio aule giudiziarie, uffici e parcheggi, che sommate all'esistente, perché contigue, permetterebbero di riunire tutto in un'unica sede. Il Tribunalone, appunto.

DRIBBLING TRA MINISTERI

Questa sembra la strada seguita dalla Giunta Gaffeo, così come rimarcato anche nella conferenza stampa degli esponenti della Lista Gaffeo, costituita in associazione, che hanno parlato a nome dell'Amministrazione. «Il Ministero non ha ancora deciso assolutamente nulla, noi ci stiamo spendendo perché il Tribunale rimanga in centro», ha detto Fabio Osti. L'allargamento al carcere era, del resto, anche la prima idea, emersa già sotto la Giunta Piva, poi caldeggiata anche da Bergamin, per la soluzione degli annosi problemi di strutture del sistema giustizia. La vicenda non è esclusiva competenza del Ministero della Giustizia, ed è un delicato gioco d'incastri. Il piano B sembra ancora l'ex Maddalena.

IL MINISTRO

Dal sindaco non arrivano commenti, mentre è il Ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà, a dare conto della riunione di ieri mattina al Ministero della Giustizia, parlando del quando, ma non del come e dove: «Entro fine mese sarà definita la questione relativa alla riorganizzazione degli uffici del Tribunale di Rovigo. Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto, che mira ad accorpare gli uffici giudiziari in un'unica sede, con un incremento dell'efficienza amministrativa e una significativa riduzione dei costi di gestione. È una vicenda che seguo da tempo assieme alla presidente della Commissione Giustizia Francesca Businarolo e che finalmente, grazie all'attenzione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, si potrà risolvere. Il ministero sta verificando tutte le possibili ipotesi al fine di individuare l'immobile idoneo per costituire una vera e propria cittadella giudiziaria. La volontà è di assicurare servizi adeguati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Servizi che riguardano anche tutti i professionisti impegnati quotidianamente nei tribunali, che potranno beneficiare di condizioni ottimali per lo svolgimento della loro attività. Ma è soprattutto un risultato importante per Rovigo che vedrà la riqualificazione e la valorizzazione di una parte del suo territorio». Sul tema, nel silenzio dell'Amministrazione, interviene la presidente della Commissione Giustizia Businarolo: «Abbiamo seguito con determinazione la non semplice questione che, anche grazie all'impegno del ministro Bonafede e alla collaborazione delle istituzioni locali, troverà una soluzione che possa garantire strutture giudiziarie efficienti».

