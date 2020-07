AMBIENTI SANIFICATI

ROVIGO La Provincia di Rovigo comunica che si sta sviluppando sul territorio polesano il progetto di sanificazione degli ambienti pubblici e di Protezione civile (centri operativi, magazzini ecc), grazie all'importante donazione della Fondazione Cariparo, insieme ad altri soggetti partecipanti: Gruppo Cinofilo Polesano, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Rovigo e alcuni privati cittadini.

L'iniziativa, promossa dalla Provincia e coordinata dal Servizio Protezione Civile di Rovigo, ha investito la somma complessiva di circa 35mila euro per l'acquisto di quattro dispositivi medici omologati, messi a disposizione dei Comuni che ne faranno richiesta.

Gli apparecchi assicurano l'abbattimento di qualsiasi patogeno presente negli ambienti, allo scopo di renderli salubri e consentire così il progressivo rientro in sicurezza dei lavoratori pubblici alla regolare attività in presenza, nonché a garantire l'utenza che accede agli uffici stessi.

I Comuni, inoltre possono in tal modo garantire la riapertura dei centri estivi per i ragazzi e, in maniera lungimirante, prevedere anche la una sanificazione delle aule per gli edifici scolastici per il ritorno in aula.

Un'opportunità che viene rivolta anche al Cur, il Consorzio Universitario di Rovigo nato negli anni '90 grazie alla collaborazione degli atenei di Padova e Ferrara e che vede tra i suoi soci finanziatori il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio, oltre al contributo della Fondazione Cariparo e della Regione. Sono attualmente nove i corsi di studio e l'0Università di Padova è quella che ne gestisce il maggior numero: Scienze dell'educazione, Diritto dell'economia, Management dei servizi educativi, Educazione professionale, Scienze infermieristiche e Tecniche di radiologia. Ferrara invece cura i corsi di Giurisprudenza e il dottorato in Diritto dell'unione europea. Le sedi sono due, quella in zona fieristica in viale Porta Adige al Cubo e quella più prestigiosa in Corso del Popolo, a Palazzo Angeli.

Il Cur è a tutti gli effetti una struttura universitaria completa di tutti i servizi, che negli anni ha conquistato sempre maggiori studenti, soprattutto fuori sede, tant'è che la Fondazione Cariparo ha realizzato uno studentato proprio accanto alla sede di viale Porta Adige che sarà inaugurato nelle prossime settimane, dando compimento così alla realizzazione di una vera e propria cittadella universitaria alle porte della città.

