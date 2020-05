UFFICI COMUNALI

ROVIGO Entro il 2021 la Polizia locale e gli uffici dei Servizi sociali saranno collocati nella nuova sede di via Marconi. I lavori di sistemazione dell'ex scuola Riccoboni, fino all'anno scorso sede della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Ferrara, trasferitasi in centro a settembre, saranno portati a termlne entro l'autunno. «Abbiamo finalmente chiuso l'operazione Marconi ha annunciato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo - può partire così la sistemazione dell'ex scuola che diventerà la nuova sede della Polizia locale e dei Servizi sociali che attualmente sono collocati in viale Trieste (in uno stabile in affitto). Il restauro del maxi edificio sarà possibile grazie a un finanziamento di 500mila euro della Cassa depositi e prestiti».

LA STRUTTURA

Proprio in questi giorni il progetto ha ottenuto anche il via libera della Sovrintendenza per la sistemazione di alcune parti del controsoffitto e l'adeguamento di alcune stanze a uffici. Grazie alla ridistribuzione degli spazi, metà dell'edificio sarà adibito agli uffici dei Servizi sociali, mentre l'altra metà accoglierà il nuovo comando della Polizia Locale che attualmente si trova in via Oroboni. «Sono molto felice di essere riuscito a portare a termine questo progetto - ha spiegato Gaffeo - è stata un'operazione abbastanza complessa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Entro il 2021 il comando dei vigili e i Servizi sociali saranno trasferiti nella nuova sede di via Marconi in una stabile messo in sicurezza e facilmente accessibile ai cittadini».

BOSCO A SAN BORTOLO

L'attuale sede della Polizia locale, uno stabile che necessita di un importante e costoso restauro, verrà dunque liberata. L'idea del sindaco è quello di trasformare l'area in un bosco urbano: anche infatti il terreno adiacente dell'ex mercato demolito dovrebbe presto tornare nelle disponibilità del Comune. Per il momento, la priorità dell'amministrazione guidata da Gaffeo era dare finalmente ai vigili una sede dignitosa, dal momento che da diversi anni la Polizia locale lavora all'interno di stanze umide e all'interno di spazi non sufficienti per le diverse attività degli uffici del comando. Un progetto, quello di trovare una nuova sede ai vigili, perseguito, ma mai portato a termine, anche dalla precedente amministrazione di centrodestra. L'intenzione dell'ex sindaco Bergamin era quella di spostare il comando all'interno dell'ex ospedale Maddalena, una volta restaurato con il bando Periferie degradate. La sistemazione dell'ex Maddalena è ancora ferma al palo e il sindaco Gaffeo ha trovato una soluzione più celere per mettere in sicurezza gli uffici della Polizia locale, collocandoli nell'ex sede del Cur.

