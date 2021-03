Vittima del Covid a soli 53 anni, Loris Segato viveva a Pontecchio Polesine, ma era dipendente del Comune di Polesella. A dare l'annuncio il sindaco di Polesella Leonardo Raito con un post sui suoi canali Facebook: «Non avrei mai pensato di subire la dolorosa perdita di un collaboratore per Covid. Purtroppo dobbiamo misurarci anche con queste tragedie. Rip Loris». Segato era stato dipendente dell'Unione dei comuni dell'Eridano dal 2005 e del Comune di Polesella dal 2018, all'Ufficio tributi. «È una notizia che ci lascia affranti, il clima in Comune era surreale stamattina (ieri, ndr). Loris era una persona capace, seria, molto gentile e disponibile con gli utenti, stimato da tutti» ha detto ieri pomeriggio il sindaco.

Ricoverato all'ospedale di Trecenta da circa 3 settimane, prima di contrarre il Covid non aveva patologie. «Era una persona molto gentile, piuttosto schivo e riservato, molto preparato sul lavoro. Io, come i colleghi dipendenti e amministratori, sono davvero sconvolta e ancora incredula» ha detto Consuelo Pavani, vicesindaco di Polesella. «Loris era una brava persona, tutto casa, lavoro e famiglia, gentile con tutti. Era sempre disponibile con gli utenti che arrivavano in ufficio; anche quando doveva fare qualcosa che non gli competeva cercava di aiutarli per non fargli fare un giro a vuoto. Aveva un'etica rara del lavoro. Gli ex colleghi dell'Unione dei Comuni, con i quali aveva un legame fraterno, sono distrutti dal dolore» ha detto Sonia Colombani, assessore. Loris Segato lascia la moglie e la figlia adolescente Maria Rosi, che il padre seguiva nella sua passione per l'equitazione. I funerali si terranno venerdì 10 a Pontecchio Polesine.

Sofia Muneratti

