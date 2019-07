Ubriaco molesta i clienti del bar e aggredisce i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UBRIACO MOLESTOROVIGO Completamente ubriaco già nel corso del pomeriggio, è risultato particolarmente molesto mentre si trovava al bar e si è poi scagliato con violenza contro i carabinieri che erano intervenuti per cercare di riportare la calma. Il 34enne di origini marocchine senza fissa dimora Rachid Laamiri ha rimediato così un arresto per violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.RECIDIVONon una prima volta per il 34enne, che due anni fa era stato arrestato proprio per una vicenda...