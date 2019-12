Ubriaco in furgone si schianta sulle auto in sosta sul Corso

L'INCIDENTE

ROVIGO Nel tratto più stretto di Corso del Popolo, ha perso il controllo del furgone telonato che stava guidando e ha sbattuto contro un'auto in sosta facendola carambolare contro altre due. Nonostante il pauroso impatto, non si è arrestato nonostante una donna lo avesse inseguito per qualche metro urlandogli di fermarsi e ha tentato di proseguire, salvo poi essere costretto a fermarsi perché le conseguenze dello scontro sul suo mezzo lo hanno bloccato. A far saltare fuori la vera causa del pauroso schianto è stato l'alcoltest cui l'autista è stato sottoposto e che ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite massimo di 0,50 milligrammi per litro. L'incidente è avvenuto attorno alle 22 di domenica in corso del Popolo, più o meno davanti al negozio di abbigliamento Predoni Shop, con la corsa del furgone che si è arrestata parecchi metri più avanti. Fortunatamente nessuno si è ferito, perché le auto in sosta erano vuote, mentre il conducente del mezzo, che pure ha riportato alcune contusioni e qualche escoriazione al volto, soccorso dal Suem, sembrava più che altro in stato confusionale. Le conseguenze sono state comunque pesanti perché fra rilievi, rimozione dei mezzi incidentati e operazioni di pulizia della carreggiata da detriti e liquidi vari, la strada è rimasta chiusa a lungo, quasi due ore, anche se non in un orario particolarmente di punta. Per l'uomo che era alla guida è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione del mezzo.

