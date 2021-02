Per gli appassionati di cultura e gli amanti degli spettacoli dal vivo la luce in fondo al tunnel della pandemia di Covid-19 potrebbe essere l'estate o, addirittura, la primavera inoltrata. Con questo obiettivo la macchina organizzativa dell'amministrazione di Palazzo Nodari si è già messa in moto e, con le dovute cautele, sta lavorando per riportare gli spettacoli tra il pubblico ed il pubblico agli spettacoli. E' quanto spiega l'assessore Roberto Tovo: «Adottando le adeguate misure di protezione - ribadisce l'assessore - la cultura è uno dei settori maggiormente in grado di garantire la sicurezza dei suoi utenti». Un segnale incoraggiante e che va nella stessa direzione alla quale sta lavorando anche l'amministrazione è l'organizzazione del Festival Biblico dall'11 al 17 giugno che coinvolgerà diverse diocesi venete tra le quali anche Adria Rovigo. E questo, secondo le parole dell'assessore, potrebbe essere l'orizzonte temporale nel quale collocare anche gli eventi dal vivo organizzati dal Comune oltre agli spettacoli che rientrano nelle rassegne ormai consolidate in provincia e che coinvolgono il capoluogo, una su tutte Tra ville e giardini, che nel 2020 ha tagliato il ragguardevole traguardo delle 21 edizioni. Il mondo della cultura, dunque, si sta lentamente muovendo per riprendersi i propri spazi e ritrovare il pubblico in presenza, dopo i lunghi mesi di stop forzato nei quali il contatto con gli spettatori è stato solo virtuale attraverso le piattaforme streaming e digitali. D'altra parte, qualcosa in queste ultime settimane si è mosso: dopo il ritorno delle visite alla mostra di palazzo Roverella, la ripartenza delle visite guidate al museo Grandi Fiumi, la riapertura della biblioteca dell'Accademia dei Concordi, anche il Teatro Sociale è tornato fruibile per le visite guidate e a breve verrà inaugurata la mostra di palazzo Roncale I teatri storici del Polesine. Quando Gigli, la Callas e Pavarotti. «Rovigo sottolinea Tovo è una città dotata di numerosi luoghi deputati alla cultura e, sempre attuando le misure di sicurezza previste dai protocolli, siamo fiduciosi che l'estate sarà bellissima anche grazie agli eventi che ci stiamo dando da fare per organizzare». Dall'area esterna del Censer di viale Porta Adige, dove già la scorsa estate erano stati recuperati due spettacoli di prosa saltati durante il lockdown, alle piazze del centro passando per il chiostro del Monastero degli Olivetani senza dimenticare piazzetta Annonaria, l'intera città, in vista dell'estate potrebbe diventare un grande palcoscenico all'aperto, ovviamente Covid permettendo.

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA