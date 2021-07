Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAPosti esauriti al parco di Corte Milana di Bellombra per la 30ª Serata d'onore, manifestazione promossa dal gruppo folkloristico de i Bontemponi. Applauditissimi i componenti del gruppo durante la presentazione dei nuovi canti e balli raccolti nel Delta del Po e, in particolare, dopo l'esecuzione di Polesine, in ricordo di Raoul Casadei. Applausi a scena aperta anche per gli ospiti: il funambolico Francesco Baruto, ideatore de Le nonne...