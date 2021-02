ALTO POLESINE

BADIA POLESINE È trascorso senza particolari problemi il ritorno a scuola negli istituti superiori dell'Alto Polesine, dove ieri mattina sono rientrati in aula per fare lezione in presenza quasi mille ragazzi. L'ingresso degli studenti nei plessi e lo svolgimento delle lezioni è stato regolare e non sono stati segnalati, al momento, disagi o sovraffollamenti sulle linee del trasporto pubblico locale. Solo una corsa da Legnago a Badia Polesine ha registrato un leggero ritardo, che risulterebbe dovuto a una casualità e non a questioni operative ai protocolli Covid-19, motivo per cui alcuni studenti sono entrati a scuola dieci minuti dopo l'orario d'inizio.

All'Iis Levi di Badia Polesine ieri mattina sono tornati in classe circa 460 ragazzi, due indirizzi liceali e uno tecnico, e secondo una rotazione settimanale da lunedì sarà il turno in presenza degli altri indirizzi.

PRIMO BILANCIO

«È andato tutto bene, ora speriamo che la linea internet della scuola regga e riesca a supportare le esigenze della didattica a distanza», spiega il dirigente scolastico Amos Golinelli. Non si tratta solo di fare lezioni in videoconferenza per la metà degli studenti che si trova a casa, ma anche di far vedere e ascoltare le lezioni che si svolgono in classe agli studenti che sono a casa per malattia o isolamento per sospetto o accertato Covid-19. Se la classe fa lezione in presenza e un alunno è malato, infatti, è previsto che il docente spieghi contemporaneamente ai ragazzi in aula e a chi è malato o in isolamento e segue da casa. «Già questo presenta degli aspetti particolari, perché servirebbe una telecamera puntata sulla lavagna e una che riprende il professore, cosa che per ora non è possibile sottolinea Golinelli Ma il problema maggiore è relativo alla portata della rete, perché teoricamente si potrebbe dover tenere più videoconferenze in contemporanea da scuola».Fino alla settimana scorsa gli insegnanti tenevano le lezioni a distanza per lo più da casa propria, mentre ora metà di loro è a scuola per insegnare in presenza e metà a casa. Qualora si rialzasse il numero dei contagi, scenario che nessuno si augura, gestire un certo numero di collegamenti dagli edifici scolastici potrebbe essere difficile per la rete attuale. L'Einaudi è servito da una fibra ottica potente, mentre per il Balzan servirebbe una fibra ottica dedicata dai costi alti, 10mila euro l'anno.

ALTRI ISTITUTI

Stesso esito positivo per la prima giornata e stessi timori per i limiti della rete si registrano all'Iis Munari che comprende l'Agrario di Trecenta, l'istituto d'Arte di Castelassa e l'Ipsia di Badia. La dirigente scolastica Maria Elisabetta Soffritti spiega che sono tornati in classe circa 500 studenti e si effettuerà una rotazione bisettimanale. «Quanto alla connessione per continuare con la didattica a distanza, abbiamo ampliato e adeguato tutto ciò che potevamo, ma la rete è quella che è, speriamo sia sufficiente a supportare le esigenze. Avere i ragazzi di nuovo in aula è stato bellissimo. Ci è voluto il coronavirus per far capire l'importanza della scuola, agli adulti. ma anche agli studenti in primis».

Ilaria Bellucco

