Tutti vogliono fare supermercati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO Supermercati che passione. Nel capoluogo polesano pare essere diventata una delle tipologie di insediamenti più gettonata. Spesso, poi, sono gli stessi proprietari delle aree che cercano di venderle andando a caccia di marchi suggerendo di aprire una filiale anche a Rovigo.È così che la giunta ha l'occasione di mettere in campo una precisa scelta politica in questo senso, ossia se mandare avanti piani che portino all'arrivo di queste attività commerciali ulteriori in città, oppure fermarle.LA DECISIONENella giunta di...