Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAROVIGO Scarsa adesione nelle scuole polesane allo sciopero generale, proclamato dal 15 al 20 ottobre nel settore pubblico e privato per dire No al Green pass. Gli alunni di cinque scuole primarie di Rovigo, sono stati accompagnati in classe dai genitori ieri mattina, anziché utilizzare come di consueto lo scuolabus. «Avevamo avvertito per tempo le famiglie - afferma Massimo Nicoli, presidente della Cooperativa Servizi Sociali di...