ROVIGO È iniziata ieri mattina alle 8, entrando subito nel vivo, l'attività di esecuzione di tamponi del nuovo Covid point allestito nel parcheggio della cittadella sociosanitaria di Rovigo. Il primo drive-in del Polesine, nel quale il tampone viene fatto a pazienti che si trovano a bordo della propria auto. E soprattutto, il primo allestito grazie alla collaborazione dell'Esercito. «È una giornata importante - ha sottolineato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - perché abbiamo attivato, in una sede logisticamente appropriata, un ulteriore Covid point. Questo servizio, messo in funzione con l'importante collaborazione dell'Esercito, si aggiunge ai Covid point degli ospedali di Rovigo, Trecenta e Adria, e a quello di Taglio di Po. Le sinergie con la società civile e con le Forze armate, arricchiscono il quotidiano sforzo della nostra azienda nella lotta alla diffusione del contagio».

L'attività di diagnosi tempestiva, ha più volte sottolineato Compostella, è uno dei tre pilastri, insieme a tracciamento e cura, che sorreggono la battaglia al virus. Ultimamente non erano mancati disagi su questo fronte, a causa di code e attese: questo nuovo Covid point, insieme anche all'entrata a regime dell'attività di esecuzione dei tamponi da parte dei medici di famiglia, dovrebbe migliorare la situazione.

IL DRIVE-IN

La struttura si trova sul retro della cittadella e vi si accede andando a sinistra dopo essere entrati dal cancello d'ingresso. Fin dai primi minuti l'afflusso al tendone, attraverso il quale le macchine passano per l'esecuzione del tampone, è stato consistente. Per quanti erano in attesa, si trattava comunque di aspettare seduti nella propria auto, sicuramente meglio che stare in piedi all'addiaccio, visto che ieri è stata per l'appunto una giornata particolarmente fredda.

Oltre al direttore dell'Ulss, presente anche il direttore del Dipartimento militare di Medicina legale di Padova, il colonnello Sergio Garofal, nonché rappresentanti delle polizie di Stato e locale, a sottolineare una totale sinergia, anche per gestire la viabilità. Al Drive-through-Difesa, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 saranno presenti un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri, oltre ad alcuni militari che si occupano della logistica, importante per garantire il corretto incolonnamento e l'avvicendarsi delle varie auto. In questo orario possono accedere le persone che hanno l'impegnativa del medico di famiglia per il tampone antigenico rapido o i pazienti inviati dal Sisp. Nella fascia dalle 14 alle 18 è invece il personale dell'Ulss a garantire il servizio e vengono eseguiti i tamponi a quanti hanno l'impegnativa per il tampone molecolare del medico di famiglia perché positivi all'antigenico rapido e a quanti, monitorati dal Sisp, debbano analogamente eseguire il tampone molecolare.

CINQUE COVID POINT

In questo momento sono cinque i Covid point in Polesine, come detto. Quello all'ospedale di Rovigo, nel corpo F, resta aperto 24 ore su 24, tutti i giorni. Per quanto riguarda le fasce orarie, quella dalle 8 alle 9 è riservata ai tamponi molecolari pre-operatori, in tutti gli altri orari l'accesso è libero, anche se viene data priorità ai bambini, ai portatori di handicap e alle donne incinte, e vengono eseguiti i tamponi rapidi. Ad Adria, allestito non senza qualche malumore nella sala Caponnetto al centro commerciale Il Porto, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10 vengono eseguiti i tamponi molecolari ai monitorati Sisp, dalle 10.30 alle 16 a quanti abbiano l'impegnativa del medico o siano stati inviati dal Sisp, mentre dalle 16 alle 20 l'accesso è libero. Al Covid point di Trecenta, nella vecchia portineria, si accede solo con prescrizione del medico per tampone rapido, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11, mentre dalle 11 alle 14 e il sabato fino alle 13, su appuntamento del Sisp. Al punto tamponi di Taglio di Po, attivo il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, l'accesso è libero per chi abbia l'impegnativa di medico o pediatra per l'esecuzione di test rapidi.

Francesco Campi

