LENDINARA Quasi centocinquanta persone sono state vaccinate contro il Covid-19 ieri nel palazzetto dello sport di Lendinara, dove è stato attivato uno dei nuovi Centri vaccinali di popolazione dell'Ulss 5 che affiancano i tre già avviati a Rovigo, Adria e Trecenta. Alle 9 si sono presentati in via Dalla Chiesa, puntuali, i primi anziani convocati per ricevere la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech o Moderna e avere l'appuntamento per la seconda dose. Si tratta, in questi primi giorni, di nati nel 1940 e nel 1941 residenti a Lendinara e alcuni dei paesi vicini, ma anche la classe 1939 sta ricevendo le lettere d'invito. Nella struttura messa a disposizione dal Comune di Lendinara saranno invitate a vaccinarsi ora e nei prossimi mesi, 32.652 persone di Lendinara, Badia Polesine, Lusia, Fratta Polesine, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana, San Bellino e Canda.

SETTIMANE ALTERNE

La bassa disponibilità di dosi, purtroppo insufficienti a lanciare una campagna vaccinale a spron battuto, induce l'azienda sanitaria a iniziare con un regime ridotto e a intermittenza. Il centro ora è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 per somministrare il vaccino a 144 persone al giorno, grazie ai tre box allestiti che consentono di vaccinare 36 persone all'ora. Nella prossima settimana resterà però chiuso, per riprendere le operazioni non appena sarà possibile, forse nella settimana successiva. L'obiettivo dell'azienda sanitaria è di fare in modo che la vaccinazione vada di pari passo in tutte le aree del territorio e non avendo certezza del numero di dosi disponibili, non è possibile fare una programmazione più ampia. Se si risolverà il problema delle disponibilità e il Cvp lendinarese arriverà a funzionare a pieno regime, come ci si augura, potrà potenzialmente vaccinare 432 persone al giorno.

TUTTI IN CODA

Nel corso della prima mattinata l'afflusso fuori dal palasport è stato gestito dai volontari della Protezione civile e all'interno la Croce rossa si è occupata dell'accoglienza degli anziani. Tutto è filato liscio, solo in tarda mattinata si è formata una lunga coda all'esterno, ma il problema è stato subito risolto con la collaborazione tra personale sanitario e volontari della Cri, facendo accomodare le persone per attendere sedute all'interno e accelerando le operazioni di compilazione della scheda per il necessario consenso, acquisito da una volontaria già fuori dal palazzetto.

«Non vedevo l'ora di potermi vaccinare, dopo un anno di difficoltà», racconta una pensionata in attesa del suo turno. Un altro ottantenne in coda fuori dal palasport racconta di avere dei dubbi. «Ma io sono osservante delle disposizioni - spiega - bisogna farlo e si fa, speriamo serva».

Tra le persone in attesa del loro turno c'è il dottor Adib Shreitah, medico in pensione che per quarant'anni ha assistito i lendinaresi, prima nell'ospedale locale e poi per un trentennio come medico di famiglia, prestando assistenza a ogni ora a chi ne aveva bisogno. «Il vaccino è l'unica arma che abbiamo, perché la realtà è che in merito a terapie efficaci contro la malattia brancoliamo ancora nel buio - constata - basti pensare che all'inizio si usavano cortisonici che adesso non utilizza più nessuno, poi si è provato con antivirali, antibiotici, plasma immune. Pensiamo a quante malattie tremende abbiamo combattuto efficacemente con i vaccini, come morbillo e poliomelite. Speriamo che l'efficacia sia pari a quella rilevata negli studi, il tempo lo dirà».

IL SINDACO

Soddisfatto il sindaco di Lendinara Luigi Viaro, che ieri mattina ha salutato personale sanitario e volontari e constatato il buon funzionamento della macchina organizzativa. «Abbiamo avuto un grande esempio di correttezza e sensibilità da parte delle persone anziane, non ne mancava una all'appello, è una grande lezione per la collettività - sottolinea il primo cittadino, che a dicembre è stato colpito in modo pesante dal Covid-19 - anziché puntare il dito l'uno contro l'altro in una piccola comunità come la nostra, ci conviene attenerci alle regole e prendere quest'occasione della vaccinazione come elemento di svolta. È l'unico modo che abbiamo per uscirne».

Ilaria Bellucco

