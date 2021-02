TUTTI IN PIAZZA

ROVIGO Centro storico preso d'assalto nel primo finesettimana con le nuove regole imposte dal presidente del Veneto Luca Zaia. In una Rovigo fredda ma baciata dal sole, ieri i locali erano affollati, con tanto traffico lungo le principali strade cittadine e molta gente a spasso nelle piazze. Ancora di più i giovani in età scolastica, riuniti con le tradizionali compagnie hanno frequentato il centro storico in lungo e in largo, spesso, però, con la mascherina abbassata.

Alcuni di questi gruppi, inoltre, hanno scelto di appartarsi in luoghi meno frequentati, come i giardini delle Due Torri, dove l'illuminazione è scarsa e c'era meno possibilità di incappare in qualche controllo delle forze dell'ordine.

I CONTROLLI

Polizia, Carabinieri e vigili, infatti, hanno pattugliato le zone più classiche della movida (piazze e Corso del Popolo), seguendo quell'indicazione che da Roma fino a Venezia e Rovigo ormai è diventata una parola d'ordine tra chi indossa la divisa e chi impartisce gli ordini: affidiamoci al buon senso della gente. Una speranza che, a parte qualche caso, svanisce osservando i plateatici dei bar pieni fino all'inverosimile (anche se tutti rigorosamente seduti, come imposto dall'ultima ordinanza regionale). In troppi hanno trascorso il tempo in compagnia degli amici e di un drink senza rispettare il distanziamento e, soprattutto, con bocca e naso scoperti.

Magicamente, la mascherina tornava al suo posto, ovvero a proteggere le vie respiratorie, solo al passaggio delle auto delle forze dell'ordine. Dopodiché, pian piano, scendeva di nuovo sotto il naso, e poi, infine, a rimaneva sul collo a scaldare la pappagorgia. In alcuni bar, con uno sguardo e un tono di voce imploranti, i camerieri fanno loro notare di rispettare le normative anti-Covid, compiono il tanto sperato gesto, ma la mascherina dura sempre il tempo di qualche respiro.

Nei giorni scorsi il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca non ha nascosto di provare apprensione nel vedere certe scene nei principali locali del centro storico, definendo eccessivo l'entusiasmo con cui la gente ha affrontato il ritorno al colore giallo, dimenticando così mesi e mesi di restrizioni che ci hanno permesso di tornare a riassaporare un po' di più la libertà concessa dalla pandemia.

RILASSAMENTO GENERALE

La preoccupazione maggiore prodotta da questo rilassamento generale, da questo calo di attenzione nel rispetto delle tre regole fondamentali (distanziamento, utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani), è un nuovo aumento di casi alla vigilia della campagna di vaccinazione delle fasce più deboli della popolazione.

Lunedì, infatti, comincerà la profilassi degli over-80 e l'intenzione di Stato e Regione è di procedere spediti, per iniziare a immunizzare anche i lavoratori delle categorie essenziali. Un nuovo aumento della pressione sugli ospedali potrebbe rallentare ulteriormente una campagna partita già in ritardo di almeno due settimane a causa dei ritardi nell'approvvigionamento dei vaccini.

Alberto Lucchin

