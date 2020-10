ADRIA

La città ricorda domani, in piazza Cavour, Giulia Lazzari, nell'anniversario della scomparsa della 23enne, madre di una bambina che oggi ha cinque anni, per mano del marito a processo per omicidio volontario aggravato. Il ritrovo per i cittadini che si sono prenotati in Pro Loco, essendo il numero contingentato, è fissato per le 16.30. In caso di maltempo ci si sposterà nella galleria degli artisti. «L'appuntamento, organizzato nella piazza del teatro comunale dall'amministrazione comunale, in sinergia con alcune associazioni della Consulta del volontariato - spiega il sindaco Barbierato - vuole sensibilizzare la collettività al rispetto della differenza di genere e contro ogni forma di discriminazione. Ci saranno relatori del mondo politico e alcuni esperti che lavorano all'interno dei Centri antiviolenza, di Rovigo, Lendinara e Adria, e del servizio trattamento uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive. Ad arricchire il pomeriggio, le performance della Scuola di danza classica di Adria».

PANCHINA ROSSA

Al termine Barbierato depositerà un mazzo di fiori sulla panchina rossa dei giardini Mazzini. La cerimonia proseguirà in Cattedrale alle 19 con una messa. «Contiamo di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del regolamento sulle pari opportunità nel prossimo consiglio comunale - dichiara la consigliera comunale Oriana Trombin -, poi via con nuove iniziative per la diffusione della cultura della parità e del rispetto, partendo dal mondo giovanile».

G. Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA