«La Protezione civile della Provincia di Rovigo, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sta coordinando i gruppi e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, supportando i sindaci con le aperture dei Centri operativi comunali e facendo da filtro nei rapporti con la Sala operativa regionale per le richieste di attivazione alla Regione». È' quando dichiarato dalla nota della Protezione civile provinciale che vede impegnati i vari volontari nelle diverse attività di informazione alla popolazione attraverso l'uso di megafoni, di consegne a domicilio della spesa, dei farmaci, dei pasti alle persone fragili, prive di sostegni familiari e di supporto alle funzioni di Polizia locale. «Attualmente non disponiamo di dispositivi di protezione individuale da poter distribuire per sopperire alle tante richieste pervenute in questi giorni da parte di cittadini, aziende e ditte private che in questo momento, in base al decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, dell'11 marzo,. stanno prestando servizio - prosegue la nota - è stato richiesto l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale alla Regione, la quale sta dando priorità alle aziende sanitarie, mentre la Fondazione Cariparo ha già deliberato la spesa e attende la disponibilità dei dispositivi sul mercato. Sarà nostra cura, sulla base delle sulla direttive da parte delle Regione, dare riscontro qualora fossero date indicazioni in merito».

La Protezione civile locale invita tutti i polesani a informarsi costantemente sui siti di riferimento dell'Ulss 5, del ministero della Salute e del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

A.Spo.

