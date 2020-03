PRO ANZIANI

FIESSO UMBERTIANO Volontari di Fiesso Umbertiano in campo in aiuto agli anziani. L'Amministrazione comunale in collaborazione con Giorgio Munerato (ex consigliere) che subito ha offerto la sua disponibilità unitamente ad alcuni componenti dall'associazione sportiva Umbertiana, Roberto Bononi, Anna Targa, Ivan Giatti, Alessandro Grazzi, Giovanni Ceroni, Graziano Pellegrinelli, Andrea Bighetti, Ivan Rigolin, Andrea Bettarello, Tommaso Zoppellari, Federico Gherardi, Nicola Gramegna e Andrea Piola, ha predisposto, in collaborazione con i negozi e la farmacia del paese, l'attività di consegna a domicilio di prodotti alimentari e farmaci rivolta a persone anziane sole e a coloro che per diversi motivi non riescono ad uscire dalla propria abitazione.

Questa proposta è intesa come servizio aggiuntivo rivolto ai cittadini che, in questa fase di emergenza sanitaria possono spostarsi in paese per l'acquisto di beni di prima necessità, ma sono tenuti a ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza di ingresso ai negozi, limitando questa funzione ad una sola persona per famiglia, da effettuare comunque sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Le persone che avranno bisogno di accedere al servizio potranno telefonare alla segreteria del comune (0425/741300) dal lunedì al sabato ed i dipendenti comunali segneranno su un apposito modulo i beni ed i farmaci richiesti, dopodiché gli elenchi saranno passati al gruppo di volontari che effettueranno la spesa e la consegneranno a domicilio.

Mario Rotili

© RIPRODUZIONE RISERVATA