PARITARIE

ROVIGO Uno strano primo giorno di scuola per i bambini di asili nido e scuole dell'infanzia. Le paritarie Fism riaprono i cancelli, pronte a convivere con l'emergenza coronavirus. E se l'annata scolastica trasmette un pizzico di ansia e paura ai genitori, almeno c'è una buona notizia che arriva dai vertici provinciali: nonostante il calo delle nascite, infatti, tutte le paritarie sono riuscite a sopravvivere e le 52 affiliate presenti in Polesine riaprono i battenti. Scongiurato il rischio chiusura per Mardimago, la scuola dell'infanzia della frazione di Rovigo appariva in grande difficoltà nei mesi precedenti. Le aperture a macchia di leopardo sono iniziate ieri mattina e saranno distribuite in dieci giorni. I singoli comitati hanno scelto di procedere per gradi, in alcuni casi preferendo l'inserimento dei vecchi alunni. Ieri mattina, dopo mesi vissuti in compagnia di nonni e genitori, è ricominciata l'avventura per i bambini che frequentano le scuole di Boara Polesine, Bosaro, Granzette, Lusia, Costa, Gaiba e Canaro, sette istituti gestiti dalla fondazione Fism di Rovigo, mentre gli altri plessi riprenderanno le lezioni entro il 14 settembre. Complessivamente sono oltre tremila i bambini iscritti alle paritarie in provincia, seguiti da circa 350 tra insegnanti e volontari.

IL RESPONSABILE

Tamponi per le maestre e personale ausiliario, protocolli di sicurezza, nuove assunzioni: sono diversi i temi sviscerati da Mauro Agnoletto, presidente provinciale della Fism. «Alcune scuole hanno ripreso le lezioni il 1. settembre e in dieci giorni l'attività riprenderà a pieno regime in tutto il Polesine. Molti insegnanti hanno preso contatti con il medico di base per effettuare il tampone: ricordiamo che la procedura viene attivata solo su base volontaria, ma siamo soddisfatti perché abbiamo riscontrato un buon numero di richieste, un dato certo arriverà dal 20 settembre. Alcune scuole in particolare, per esempio Grignano e Boara, ricorreranno a nuove assunzioni in extremis per completare gli organici: non è facile trovare le persone con i requisiti necessari, soprattutto per quanto riguarda l'infanzia».

Le linee guide adottate dalla Fism Rovigo sono chiare. «Misurazione della temperatura all'ingresso, il personale dovrà indossare la mascherina, gli accessi all'asilo saranno scaglionati in due fasce: la prima dalle 8 alle 8.30 e la seconda dalle 8.30 alle 9. Ogni singolo gruppo lavorerà sempre con la stessa insegnante, il pranzo collettivo è permesso solamente nelle scuole che dispongono di ampi spazi, altrimenti i bambini pranzeranno in gruppi ristretti. Non è consentito portare giochi da casa».

RETTE RITOCCATE

Nonostante le spese per la sanificazione che gravano sui bilanci dei comitati di gestione, non si sono registrati aumenti considerevoli nelle rette mensili. «Abbiamo deciso di andare incontro alle famiglie e alzare il meno possibile i costi - spiega Agnoletto - questo è possibile grazie ai contributi pubblici, ancora da quantificare, e alle donazioni di alcuni privati. A tal proposito, voglio ringraziare Andrea Bimbatti (candidato alle regionali con Forza Italia, ndr) per aver donato cinquanta termoscanner».

Alcuni genitori hanno protestato per le tempistiche del Patto di responsabilità reciproca, spedito via e-mail solo lunedì pomeriggio, a meno di 24 ore dalla riapertura di sette istituti. Agnoletto puntualizza: «Il documento è stato redatto in extremis dopo una lunga fase di consultazione con Governo e Regione. Poteva essere trasmesso prima alle famiglie, hanno pesato molto le lungaggini burocratiche. Credo che la politica dovesse gestire meglio il ritorno degli alunni in classe, un argomento di cui si discuteva da giugno».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

