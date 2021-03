(J.Cav.-I.Bel.) Torna l'incubo Covid tra le scuole primarie e medie dell'istituto comprensivo di Occhiobello. Sono circa 150 gli alunni in quarantena tra le scuole delle vie King e Amendola a Santa Maria Maddalena, per la positività di un alunno in via Amendola. Sono scattate le misure preventive sia per la classe che per gli studenti che avevano usufruito dello scuolabus, più autisti, accompagnatori e insegnanti venuti a contatto con il caso. Tale quarantena è stata estesa ai soggetti al di fuori della classe, come precisato dalla circolare del preside Salvatore Madaghiele: «È una misura presa a maggiore scrupolo rispetto alle linee per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia». Per gli alunni è stata attivata la didattica a distanza fino al tampone rapido previsto oggi alle 15 in via King (foto). I soggetti in quarantena devono restare a casa e non entrare in contatto con alcuno al di fuori dei conviventi, soprattutto con persone a rischio.

Si tira un sospiro di sollievo a Lendinara, invece, per l'esito degli oltre 150 tamponi effettuati lunedì dall'Ulss 5, serviti a chiarire la situazione e sciogliere quarantene e sorveglianze per alcune scuole dell'istituto comprensivo. Sono risultati tutti negativi i test antigenici rapidi dei 50 alunni e del personale della scuola dell'infanzia Garibaldi, che era chiusa e in quarantena da dieci giorni, con gli ovvi disagi che ne conseguono per famiglie e lavoratori. Negativi anche i tamponi eseguiti dall'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) dell'Ulss 5 nella palestra della scuola media Mario per tre classi di questa e per una della elementare Baccari. In questo caso, come previsto dalle linee guida regionali, i ragazzi avevano potuto continuare a frequentare, ma con diverse limitazioni nelle attività dentro e fuori l'ambiente scolastico.

