L'INIZIATIVAROVIGO In bicicletta al chiaro di luna, per il quarto anno consecutivo. Domani torna l'evento Night-Mare, la pedalata in notturna da Rovigo alle foci dell'Adige a Rosolina Mare ideata e organizzata dalla Fiab Amici della bici di Rovigo per valorizzare e promuovere la ciclovia Adige-Sud. L'iniziativa conta sul sostegno della Banca del Veneto centrale Credito cooperativo italiano. Il percorso interesserà l'argine destro del fiume...