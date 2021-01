(M.Ten.) Appare oramai fuori controllo il contagio in casa di riposo a Papozze. Dopo aver colpito gli ospiti e numerosi operatori al primo piano della struttura, il coronavirus, che sembrava essersi limitato a questo reparto, ha raggiunto anche il secondo piano della Bottoni. Se nel briefing del pomeriggio di ieri del direttore generale dell'Ulss 5 risultavano positivi 38 ospiti (su 86 nel complesso) e 20 operatori tra il personale, l'ultimo giro di tamponi ha rivelato che il contagio si è esteso a tutta la struttura. Il numero preciso è tuttora in fase di definizione. Le misure di prevenzione messe in atto nei giorni scorsi per isolare il virus non sono servite a limitarne la diffusione e il tutto appare come un film già visto nelle altre strutture polesane che ospitano anziani, quali Adria, Corbola e Lendinara. Una volta superate le difese, il virus ha proseguito la sua corsa, inarrestabile. In municipio ieri sera si è svolto un incontro informativo chiesto dai consiglieri di minoranza sulla situazione alla Bottoni. «Spiegheremo quali provvedimenti abbiamo messo in atto sotto la supervisione tecnica dell'Ulss - diceva prima di iniziare il vertice il sindaco Pierluigi Mosca - le nostre preoccupazioni vanno agli ospiti e ai loro familiari». Contrario a partecipare se non con il vincolo che la riunione fosse trasmessa in streaming, è invece il consigliere Veronese, che ha fatto conoscere la sua posizione non condividendo la riservatezza del meeting, seguito invece dalle consigliere Bergo e Ferro.

