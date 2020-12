TURISMO IN CRISI

ROVIGO Il consiglio da mesi è quello di restare in casa e spostarsi solo per necessità primarie. Ecco che viaggi e vacanze durante la pandemia sono stati quasi dal tutto cancellati dalle agende, mettendo completamente in ginocchio le agenzie di viaggio tanto da costringerne molte ad abbassare momentaneamente la serranda. E' la scelta annunciata, l'altro giorno, anche da una delle più importanti realtà cittadine. Con un lungo messaggio postato sulla pagina di Vivere e viaggiare, le operatrici turistiche Elisa Forno e Daniela Lonetto hanno annunciato la sospensione dell'attività a causa della difficile crisi causata dalla pandemia. Un annuncio che, a pochi giorni dal Natale ha suscitato un senso di sconforto e preoccupazione da parte dei tanti clienti dell'agenzia Vivere e viaggiare di via Ricchieri.

ATTIVITÀ SOSPESA

«Cari amici e clienti, non avremmo mai voluto scrivere questo post, ma la situazione generale che stiamo vivendo, con la pandemia che persiste e le restrizioni continue agli spostamenti ci costringe nostro malgrado a sospendere l'attività spiegano Elisa e Daniela - Un'attività lunga 16 anni, durante i quali abbiamo fatto viaggiare molti di voi. Questo virus ha tagliato le gambe a molte attività, speriamo vivamente che venga quanto prima debellato permettendo a tutti noi di riprendere in mano le nostre vite e di tornare a viaggiare in questo mondo bellissimo. Nella speranza che questo possa essere solo un arrivederci volevamo ringraziarvi per aver riposto in noi la vostra fiducia fino ad ora. Un abbraccio e un augurio di sereno Natale».

RISTORI INSUFFICIENTI

In poche ore il post dell'agenzia è stato inondato di messaggi di solidarietà e incoraggiamento a non mollare nonostante il momento difficile. I ristori però riconosciuti dal Governo al settore turistico, in particolare agli agenti di viaggio, sono davvero insufficienti per fare fronte anche solo alle spese fisse di affitti e bollette. Anche l'aiuto di 500 euro erogato dal Comune è una goccia nel mare. A differenza di ristoranti e negozi, agenzie di viaggio e palestre vedono infatti zero incassi ormai da troppe settimane. Il settore dei viaggi, il primo colpo lo aveva subito avvertito in seguito al lockdown di marzo, con la cancellazione delle vacanze pasquali e dei viaggi di nozze, oltre a vacanze e crociere da tempo prenotate. Settimane trascorse, per Daniela ed Elisa, al telefono per disdette e rimborsi, nella speranza si trattasse solo di una parentesi prima del ritorno alla normalità. Un raggio di sole e una ripresa del lavoro c'era stata poi durante l'estate, dove anche i rodigini avevano iniziato a muoversi per vacanze, anche se con modalità diverse.

BATOSTA AUTUNNALE

La nuova impennata autunnale della pandemia ha però fermato nuovamente gli spostamenti e anche le prospettive fino alla prossima estate non sono delle migliori per il settore del turismo. Secondo i dati Istat, da gennaio ad settembre 2020 le agenzie di viaggi, i tour operator e i servizi di prenotazione e attività connesse hanno infatti registrato un calo del fatturato del 73,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Prendendo solo il terzo trimestre, poi, si registra un -76,8 sull'anno precedente. Quanto alle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, invece, sempre comparando i primi nove mesi, sono scese del -40,2.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA