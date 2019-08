CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOROVIGO La media nazionale è di 15,93 alloggi in affitto ogni mille abitazioni. In Polesine questa media è superata solo da Rosolina, notoriamente frequentata per il mare, le spiagge e le diverse attrazioni estive. Secondo Il Sole 24 Ore gli alloggi in affitto su Airbnb in Italia sono più di 415mila, con oltre 1,8 milioni di posti letto.LA FILOSOFIAUna filosofia dell'ospitalità, nata in California, che permette a chiunque di mettere a disposizione una camera, un appartamento o un'intera abitazione infondendo al viaggiatore quel senso...