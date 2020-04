TURISMO

ROSOLINA I provvedimenti del Governo in materia di turismo, e in particolare di quello balneare, terrà conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dal G20 spiagge. Ad assicurarlo è il ministro del Turismo, Dario Franceschini, in risposta a una lettera del sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto, che è anche il coordinatore dell'organismo che riunisce le maggiori realtà balneari d'Italia. «Consapevole delle criticità che sta attraversando il vostro settore - scrive Franceschini - il Governo ha adottato tempestivamente alcune prime misure di sostegno e altre sono allo studio. Nell'elaborazione dei prossimi provvedimenti terremo conto delle vostre osservazioni».

IL COORDINATORE

«Queste parole ci fanno ben sperare - commenta Codognotto - le nostre spiagge vivono grazie al turismo, con oltre 30mila aziende che operano nel settore, e vede l'impiego di decine di migliaia di lavoratori stagionali. Per questo, fin da subito, abbiamo cercato di tutelare chi lavora in questo comparto con precise richieste formulate all'esecutivo il 27 marzo scorso. Siamo perciò fiduciosi che il Governo adotti non solo misure di supporto al settore, anche in grado, magari in modo graduale, di far ripartire la stagione».

I NUMERI

Il settore turistico-balneare italiano vale 60 milioni di presenze annue e dietro le grandi realtà quali le venete Jesolo, Bibione e Rosolina, le romagnole Rimini e Riccione, la sarda Arzachena, conta una miriade di altre località con numeri magari meno eclatanti ma non per questo da sottovalutare come, restando nel Polesine, Porto Tolle e Porto Viro. Le richieste formulate dal G20 spiagge poggiavano su quattro pilastri: i lavoratori stagionali, le aziende turistiche, i Comuni balneari e la promozione turistica. Sulle misure a sostegno degli stagionali, il bonus da 600 euro, veniva chiesto un chiarimento per evitare l'esclusione dei lavoratori dell'indotto, quelli cioè non assunti da strutture ricettive o balneari.

LE RICHIESTE

A sostegno delle aziende turistiche, la richiesta è di esonerare i Comuni dal pagamento dei canoni demaniali per il 2020 e 2021; il dimezzamento dell'Imu sugli immobili destinati ad attività produttive; la sospensione dei mutui e l'apertura di nuove linee di credito agevolato per i prossimi 18 mesi; la sospensione sempre per 18 mesi dei pagamenti di tributi; la reintroduzione in via eccezionale e limitata nel tempo dei voucher Inps per le prestazioni occasionali di lavoro; la sospensione del 18 mesi dei pagamenti dei contributi dei dipendenti; un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di strutture strumentali all'attività turistico-ricettiva. Per il sostegno ai Comuni balneari, la richiesta è di aumentare i trasferimenti statali per compensare le minori entrate; rimodulare o magari sospendere il Fondo di solidarietà; il riconoscimento dello status di Città balneare e la possibilità di svincolare il bilancio, assumere personale in deroga. Infine, in materia di sostegno alla promozione turistica, allo Stato viene chiesto di agire in prima persona nella difesa dell'immagine del turismo italiano, creando un brand Italia e di rilasciare dai voucher turistici ai lavoratori italiani per incentivarli a scegliere mete turistiche interne.

Enrico Garbin

