TURISMO

ROSOLINA È un Ferragosto in forma light quello che è stato lanciato dagli stabilimenti e dai locali di Rosolina Mare. Un ossimoro che si può spiegare come una giornata di tranquillo divertimento in una giornata che fino all'anno scorso, rappresentava il culmine dell'estate, della massima concentrazione di gente sotto gli ombrelloni, attorno ai tavoli di bar e ristoranti, sulle piste da ballo sulla sabbia.

«Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione in cui il rischio di una nuova ripresa della pandemia è tornato alto - spiega il sindaco Franco Vitale - e come abbiamo fatto finora ascoltando le prescrizioni e osservando i protocolli sanitari per poter gestire la prima parte della stagione, a maggior ragione dobbiamo ascoltare gli appelli alla prudenza che ci vengono dalle autorità sanitarie a proposito della pericolosità dell'abbassare la guardia. Meglio rinunciare a qualcosa in questa fase, piuttosto che ritrovarci tra qualche settimana o mese a rivivere l'esperienza che abbiamo vissuto tra marzo e maggio».

DIFENDERE I SACRIFICI

Vitale ribadisce che «purtroppo quest'anno non è possibile fare diversamente, con la responsabilità che tutti abbiamo dimostrato è stato possibile realizzare una stagione che fin qui ha permesso ai turisti di rilassarsi e di godere del mare e della natura, e alle attività di lavorare. Non buttiamo al vento il risultato di tanti sacrifici».

Il Ferragosto light, alla fin fine, è un po' la modalità con cui è stata impostata e portata avanti la stagione turistico-balneare rosolinese: piccoli eventi diffusi per evitare assembramenti, controlli effettuati in maniera discreta, ma puntuale, impegno comune di tutti gli operatori al rispetto dei protocolli e collaborazione da parte dei turisti. Una formula che fin qui ha retto piuttosto bene se è vero che, dopo l'avvio stentato di giugno, settimana dopo settimana la località turistica si è andata sempre più riempiendo fino ad arrivare al tradizionale culmine in questo periodo. E sono proprio i numeri più importanti che si registrano a Ferragosto, uniti un po' a un diffuso allentamento delle misure di precauzione, che hanno fatto suonare il campanello d'allarme.

«Comune e operatori hanno sempre insistito sull'esempio, sull'autodisciplina e su una forma di controllo nelle situazioni in cui occorre - continua Vitale - sul Ferragosto non sarà diverso. Per le strade e le spiagge di Rosolina Mare saranno dispiegati Carabinieri, Polizia di Stato e locale, e volontari della Protezione civile, per richiamare alla disciplina, al rispetto che tutti devono avere delle misure di distanziamento, all'utilizzo della mascherina dove necessario e a evitare assembramenti. In questo senso non ci sarà una stretta o disposizioni tali da impedire di lavorare o di divertirsi in compagnia, ma il normale controllo che tutto venga fatto secondo le regole».

Da parte del Comune, già ieri notte è stato disinnescato il rischio di assembramenti in occasione dello spettacolo pirotecnico, visto che lo spettacolo era visibile da più punti della località turistica e lungo la passeggiata romantica gli assembramenti sono stati evitati il più possibile attraverso controlli o l'invito a utilizzare la mascherina.

MUSICA

Lo stesso avverrà oggi nel corso della serata organizzata da Radio Company 80 Power presso il Centro Congressi. È una via che hanno seguito anche gli stabilimenti balneari che al posto delle grandi feste degli anni scorsi o degli happening musicali previsti, hanno scelto una forma di divertimento più tranquillo come la musica d'ambiente, un po' di intrattenimento, evitando la possibilità che si creassero assembramenti. Un Ferragosto light, appunto.

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA