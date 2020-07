IL TURISMO NEL DELTA

ROSOLINA Grandi pienoni nei fine settimana e giorni feriali un po' fiacchi. Tanti italiani e pochi stranieri. Turismo mordi e fuggi che non riguarda solo le spiagge, ma anche la modalità con cui vengono fermate camere e appartamenti. Arrivata a metà luglio, insomma, quello che manca alla stagione turistica a Rosolina Mare non sono tanto le presenze, inferiori ai livelli degli anni scorsi, ma la continuità, che darebbe maggiori certezze agli operatori.

IL BILANCIO

«Storicamente luglio era il mese del tutto esaurito e ad agosto avveniva una flessione - esordisce il vicesindaco e assessore al Turismo Daniele Grossato - Al momento non disponiamo di dati ufficiali, ma dal confronto con gli operatori emergono una serie di trend: si è accentuato il fenomeno del pendolarismo che penalizza maggiormente campeggi, alberghi e appartamenti, rispetto agli stabilimenti balneari. Continuano a mancare gli stranieri a fronte di un aumento degli italiani e sono aumentate le formule che prevedono permanenze brevi, mentre i proprietari di seconde case le stanno utilizzando in prima persona invece affittarle».

GLI STABILIMENTI

Che, tutto sommato, le spiagge stiano lavorando discretamente, lo conferma Sebastiano Boscolo, che con il socio Nicola Boscolo Forcola gestisce lo stabilimento Happy Days: «Abbiamo perso maggio e giugno è stato il mese della ripartenza tra paure, incertezze, l'assenza degli stranieri e il meteo che non ha aiutato - osserva - ma anche nella prima metà di luglio a tenerci in piedi sono stati buonissimi weekend, perché durante la settimana le presenze non sono ai livelli attesi. Ma già per la seconda parte del mese e soprattutto per agosto le richieste sono promettenti. Quello che mi fa piacere è vedere gente che ci sta scoprendo, ma c'è anche qualcuno che torna a Rosolina Mare dopo molti anni, e apprezza la qualità dei servizi che trova. I nostri clienti si sentono sicuri per le rigorose procedure di pulizia e sanificazione e questo rappresenta un investimento per il futuro». «C'è un forte interessamento per le ultime settimane di luglio e tutto agosto - conferma Federico Avanzi dell'agenzia immobiliare Teorema Casa -, ma questo non cancella il giugno negativo e le incertezze per quanto riguarda settembre. Fino a febbraio questa sembrava una stagione eccezionale, ma poi le prospettive sono radicalmente cambiate: abbiamo perso quasi completamente gli stranieri e gli unici dati positivi vengono dall'aumento dei turisti italiani, soprattutto veneti, e il maggior presenza dei proprietari di seconde case. Il mercato ha poi evidenziato una polarizzazione, con appartamenti affittati per periodi lunghi o solo per pochi giorni, con la fascia intermedia al minimo».

Le due facce della situazione che vive Rosolina Mare, le sta vivendo sulla propria pelle Enrico Crivellari, del Gattaccio: «Con il bar stiamo lavorando molto bene, mentre l'albergo si riempie ogni weekend, a prescindere dal meteo, per poi svuotarsi durante la settimana. Ho perso dei clienti storici, una famiglia belga, perché impaurita da come descrivono all'estero la situazione italiana. Si può vivere alla giornata o cercare di mettere in campo nuove idee come il Gin Caleri che ho lanciato l'anno scorso. L'emergenza Covid ha rafforzato l'unione tra noi operatori, vedo che c'è maggiore volontà di fare qualcosa che vada a beneficio di tutti, e questo è uno dei motivi per cui la zona di piazza San Giorgio in questi anni si è rilanciata».

L'ISOLA DI ALBARELLA

Anche ad Albarella, dove dopo un giugno così così, la stagione ha preso slancio. «L'hotel Capo Nord registra il tutto esaurito nei weekend e il 70% di occupazione per tutto luglio, mentre fino al 22 agosto è praticamente sempre al completo - osserva il direttore di Albarella Mauro Rosatti- Dal mercato estero, che rappresenta il 70%, continuano invece ad arrivare disdette per le case. A luglio sono state occupate al 60% grazie a tanti nuovi ospiti italiani e ai tanti proprietari che sono tornati a frequentare con maggior costanza l'isola, mentre per agosto sono vicine al riempimento».

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA