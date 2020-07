L'ANALISI

ROVIGO Il turismo in Polesine è soprattutto estivo. I dati del 2019 confermano come gli arrivi in provincia nei tre mesi da giugno ad agosto superi abbondantemente la somma di tutti gli altri nove mesi dell'anno. Dai numeri emerge anche la forte componente straniera: dei 310.163 arrivi dello scorso anno, 134.802 avevano provenienza estera, così come su 1.563.501 presenze, 750.792 erano di stranieri.

Inevitabile, quindi, che anche a fronte di una ripresa, il comparto turistico polesano, a netta prevalenza balneare, comunque vada, anche spingendo al massimo sul turismo locale o comunque italiano, non potrà mai compensare l'emorragia dovuta al crollo degli stranieri. Fra l'altro i numeri del 2019, pur con un leggero aumento rispetto al 2018, restano lontani anni luce, come cartoline di epoche lontane, da quelli dei tempi passati. Senza risalire a periodi troppo remoti, nel 2011 le presenze erano state circa 2 milioni (1.026.300 italiani, 932.709 stranieri), l'anno scorso poco più di 1,5: in meno di 10 anni, quindi, la provincia di Rovigo ha perso oltre 500mila turisti. L'annus horribilis è stato il 2013, con 1.480.000 presenze, ma soprattutto un crollo verticale degli italiani passati da 846mila dell'anno precedente a 704mila, per la prima volta inferiori alle presenze degli stranieri.

Le presenze sono il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. Gli arrivi sono invece il numero dei turisti ospitati. Ed è da quest'ultimo dato che si capisce ancora meglio quale sia il mutamento in atto nel turismo polesano, trainato dalle spiagge. Rispetto al 2011, anno d'oro, gli arrivi sono perfino superiori: 310.163 a fronte di 241mila. Cosa significa? Che le vacanze in Polesine sono diventate sempre più mordi e fuggi, con soggiorni brevi. Una tendenza diffusa che comunque paradossalmente può rappresentare un fattore di tenuta.

DOPO IL LOCKDOWN

I fine settimana di giugno, subito dopo la piena ripresa, e il primo scorcio di luglio hanno fatto registrare a Rosolina picchi importanti di afflussi il sabato e la domenica. Questo può tamponare le perdite, ma certo non colmare i vuoti lasciati dal calo degli stranieri, soprattutto sul fronte alberghiero.

Anche il turismo made in Veneto, che pure sembra registrare un aumento, è comunque sempre fatto da soggiorni brevi. A livello veneto, il dato disponibile è quello aggiornato a marzo, del Bollettino statistico regionale: «L'anno 2020 è iniziato con un gennaio caratterizzato da incrementi importanti sia di arrivi (più 9,7%) che di presenze (più 8,1%). I primi segni della pandemia cominciano a mostrarsi a fine febbraio con una contrazione degli arrivi (meno 7,4%) e viceversa un aumento delle presenze (più 2,1%), dovute principalmente all'attrattività del comprensorio montano, beneficiario di una buona stagione sciistica fino al 22 febbraio. I primi dati provvisori di marzo indicano un meno 93,3% degli arrivi e un meno 83,7% delle presenze. Il primo trimestre si chiuderebbe così con un meno 38,1% degli arrivi e un meno 30,5% delle presenze».

IN PROVINCIA

In questo quadro il Polesine è la provincia che a livello di presenze da gennaio a marzo registra il calo più contenuto, meno 15,4%, secondo solo al meno 10,9 di Belluno, mentre sugli arrivi è più vicina alla media regionale con un meno 33,5%, con Vicenza, meno 29,2%, e ancora Belluno, meno 12,9 %. Ma già il dato del solo mese di marzo fa trasparire come la situazione si presenti critica: 1.765 arrivi rispetto agli 11.674 di marzo 2019 e 8.529 presenze rispetto alle 24.019 dell'anno scorso.

Al momento, però, è impossibile fare previsioni. Anche l'Istat si mantiene cauto: «L'arresto dei flussi turistici a partire perlomeno da marzo ha azzerato un'attività che proprio nel trimestre marzo-maggio ha la sua fase di rilancio stagionale. Risulta quindi importante capire quale sia la dimensione della perdita associabile a tale periodo, facendo riferimento a ciò che era accaduto lo scorso anno. Nel trimestre marzo-maggio 2019 si sono registrate in Italia circa 81 milioni di presenze turistiche, pari al 18,5% del totale annuale».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA