Tumori, un primato di cure

SANITÀROVIGO All'ospedale Santa Maria della Misericordia il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) nel trattamento del tumore alla prostata ha ottenuto la certificazione Uni En Iso 9001:2015. «Siamo i primi e unici in Veneto, tra i primi dieci in Italia», ha spiegato il dottor Giovanni Mandoliti, direttore della Radioterapia oncologica, l'Unità operativa capofila della squadra multidisciplinare che coinvolge in questo percorso Oncologia medica, Urologia, Anatomia patologica, Radiologia, Medicina nucleare e le figure...