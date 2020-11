Proseguirà anche a dicembre la campagna di prevenzione ai tumori femminili, Nastro Rosa di Lilt e Airc Rovigo, progetto che mira a sensibilizzare le adolescenti, affinché imparino ad effettuare mensilmente l'autopalpazione del seno e a sottolineare l'importanza della vaccinazione per evitare l'infezione da Hpv. Federfarma Rovigo, attraverso le farmacie, ha aderito all'iniziativa, assieme alle associazioni che operano da tempo in Polesine. In farmacia si trovano salvadanai contenenti le spillette, acquistabili con una donazione minima di 2 euro. La 28esima edizione di Nastro Rosa è riuscita a superare anche lo stato emergenziale sanitario da Covid-19. Il cancro al seno ha raggiunto il primato assoluto, a livello di incidenza, attestandosi come tipologia di tumore più frequente. Nel 2019 ben 53.500 donne italiane hanno ricevuto questa diagnosi, con un trend in crescita (più 0,3%), rappresentando così la neoplasia più diffusa in tutte le fasce di età. A fronte di questo aumento dell'incidenza, si registra una lieve, ma costante diminuzione della mortalità: ci si ammala di più, ma si muore di meno. In questo scenario si inserisce la mission della Lilt, sia nel sensibilizzare le adolescenti affinché imparino ed effettuino mensilmente l'autopalpazione del seno (come approccio informativo-educativo alla problematica), sia nel sottolineare l'importanza della vaccinazione (anche per i ragazzi) per evitare l'infezione da Hpv (responsabile di patologie tumorali del collo dell'utero). Per le donne con tumore al seno, è indispensabile favorire un supporto psicologico e rigenerativo-estetico, per il superamento di questa fase di criticità della propria vita.

M.Sca.

