L'OPERAZIONE

ROVIGO Con la scusa di igienizzare l'abitazione dal Covid-19, facevano man bassa di oro e contanti in casa degli anziani. A portare alla luce una serie di truffe messe a segno tra Polesine e Bassa Padovana sono stati i carabinieri della Compagnia di Rovigo con l'esecuzioni di due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, B.A., 53enne marocchino, e R.M., donna di 30 anni, residenti nel Basso veronese, e la denuncia a piede libero di un terzo soggetto per i reati di furto e tentato di furto in abitazione.

L'INDAGINE

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo e condotta dai militari delle stazioni di Rovigo e Polesella, era partita lo scorso 28 maggio a Gavello, quando un uomo ed una donna, quest'ultima spacciandosi per dottoressa che aveva il compito di igienizzare ambienti, denaro e preziosi dal virus del Covid, lui invece con funzioni di palo, alle 11 del mattino avevano tentato di introdursi nell'abitazione allo scopo di truffare un'anziana. A sventare il furto, l'intervento di una carabiniere libero dal servizio che stava transitando per caso in zona. Quest'ultimo si era infatti accorto della presenza sospetta dei soggetti, con un complice alla guida di un'Alfa Romeo 147, e li aveva messi in fuga. La Centrale operativa di Rovigo, una volta raccolte le dettagliate descrizioni dei tre fornite dal carabiniere fuori servizio, aveva dunque subito diramato le ricerche dei fuggitivi, intercettati e inseguiti poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di Polesella fino ad Occhiobello, dove il trio ha perso il controllo dell'Alfa uscendo di strada e danneggiando due auto in sosta. In quell'occasione i militari erano riusciti a bloccare però solo uno dei tre complici, il marocchino di 53 anni. Dalle successive indagini è emerso che ad essere specializzata in truffe ai danni di anziani era una vera e propria famiglia entrata in azione subito dopo la fine del lockdown.

Il marocchino infatti aveva tentato di mettere a segno una serie di furti assieme alla nuora 30enne, inscenando la medesima truffa legata all'igienizzazione in due abitazioni rispettivamente di Fratta ed Arquà Polesine. Questa volta però gli anziani non erano caduti nella rete dei truffatori, rifiutandosi di farli entrare in casa. Ulteriori sviluppi investigativi hanno fatto emergere che la donna, unitamente al marito, F.J., 28enne denunciato a piede libero per furto in abitazione, il giorno precedente, aveva messo a segno, sempre con la scusa di sanificare banconote e preziosi, tre furti a danno sempre di anziani a Rovigo, in via Aspromonte, e a Vighizzolo, nel Padovano. I truffatori, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbero infatti fatti consegnare dagli anziani, in quel momento soli in casa, oro e contanti e avrebbero dunque finto di igienizzarli con appositi prodotti per poi fuggire con il bottino appena il proprietario di casa si distraeva. Circa 10 mila euro il valore dei preziosi sottratti.

Alla conclusione delle indagini, nei giorni scorsi, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo Raffaele Belvederi ha disposto la custodia cautelare in carcere per suocero e nuora. «È' importante istruire i propri cari a non aprire mai la porta a sconosciuti - hanno ricordato ieri il tenente colonnello Umberto Carpin, a capo del reparto operativo dei Carabinieri di Rovigo e il Comandante Gianni Truglio -, in caso qualcuno si spacci per sanitario o tecnico allertate subito le Forze dell'Ordine, una pattuglia arriverà sul posto anche solo per effettuare una verifica della segnalazione».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

