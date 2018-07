Truffato un 92enne in carrozzina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STOP AI RAGGIRIROVIGO La truffa del finto avvocato per una volta è finita male per i truffatori e bene per la vittima. Ad essere preso di mira è stato un professionista in pensione di 92 anni, disabile, costretto in carrozzina, residente in Commenda. Il copione è, purtroppo, collaudato.FINTO INCIDENTEVenerdì pomeriggio la vittima ha ricevuto una telefonata a casa da parte un sedicente avvocato della Compagnia di assicurazione dell'auto il quale sosteneva che la figlia aveva causato un incidente stradale, era trattenuta dai carabinieri e...