Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CARABINIERIROVIGO Una polesana in trasferta, nella provincia di Verona, si è finta volontaria della parrocchia per truffare gli anziani.La malintenzionata è stata smascherata dai Carabinieri grazie alla decisiva testimonianza di una vicina di casa della vittima. Ora la 44enne, F. M. le iniziali, pregiudicata, è finita nei guai insieme al figlio. Accompagnati in caserma e informata l'autorità giudiziaria, la donna è stata dichiarata in...