Trovato morto in casa a 58 anni

PORTO TOLLE Nessuna risposta alle ripetute telefonate. E anche il campanello che suonava a vuoto. Un silenzio che non poteva non mettere in allarme. E, infatti, hanno trovato il proprietario senza vita in casa dopo aver chiamato i soccorsi.Purtroppo, il motivo di questo prolungato e inquietante silenzio era dovuto alla peggiore delle ipotesi possibili, ovvero la tragica morte di un portotollese, spentosi ad appena 58 anni d'età. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire ieri pomeriggio la porta del suo appartamento nella...