Trovato in casa in fin di vita: imprenditore muore in Kenya `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO È morto in Kenya per cause da accertare, forse malaria, l'imprenditore polesano Alberto Andreasi, che si era trasferito nel continente africano solo otto mesi fa per mettere in piedi un'attività di allevamento. Il decesso del 53enne di origine lendinarese, che da anni viveva a Rovigo, pare sia avvenuto il 31 maggio scorso all'ospedale Aga Khan di Mombasa, dov'era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La morte è stata confermata ieri pomeriggio dal ministero degli Affari esteri.«L'Ambasciata d'Italia a Nairobi, in...