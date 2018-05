Trovati undicimila euro nascosti a casa dell'usuraio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUARDIA DI FINANZAROVIGO La sua cassaforte era una scatola elettrica da incasso, uno di quei piccoli svani che si aprono nel muro per contenere i cavi elettrici, coperti da una placca di plastica bianca: lì dentro, nella sua casa della frazione rodigina di Granzette, Francesco Saggiorato, detto Eddy, il 68enne originario di Este arrestato in flagranza con l'accusa di estorsione il 14 maggio scorso, custodiva dentro un sacchettino di stoffa undici mazzette di banconote da 100 e 50 euro, dieci delle quali per un valore totale di mille euro, e...