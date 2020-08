GUARDIA DI FINANZA

ROVIGO Sessanta gradi all'interno del furgone sono una temperatura insostenibile anche per le pastine fresche, che si erano già squagliate. Adesso il titolare di una pasticceria dovrà pagare una multa salata per quelle golosità andate a male. Cinque quintali di prodotti da pasticceria sequestrati in pieno centro a Rovigo, è il risultato di un'operazione della Guardia di finanza, condotta nel pomeriggio di venerdì.

IL CONTROLLO

Una pattuglia delle Fiamme Gialle ha notato un furgone fermo davanti a un negozio di alimentari gestito da extracomunitari e ha deciso di eseguire un controllo per accertare la regolarità del trasporto. Gli agenti hanno perlustrato il furgone e hanno scoperto grosse irregolarità. La temperatura all'interno del mezzo oscillava tra i 58 e i 60 gradi, nonostante gli alimentari vadano trasportati con temperatura controllata compresa tra i 4 e i 15 gradi. E così i finanzieri hanno sequestrato il ghiotto carico, fatto di 984 confezioni di pasticceria fresca, per un totale complessivo di 492 chilogrammi. I prodotti trasportati erano già in pessime condizioni e sono stati distrutti al deposito Asm di Rovigo.

ISPETTORI ULSS

Ad accertare le irregolarità del trasporto, l'intervento del personale dell'azienda sanitaria Ulss 5 di Rovigo, Servizio igiene alimenti e nutrizione. La vicenda non finisce qui. Oltre alla distruzione degli alimenti, il responsabile - titolare di una pasticceria che si trova in provincia di Vicenza - è stato sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria, che potrà arrivare fino a 6mila euro se non verrà pagata entro i termini previsti dalla legge. Il furgone era partito infatti da Vicenza da una pasticceria gestita da cittadini stranieri. I prodotti erano pronti per essere rivenduti alla clientela di Rovigo, ma il blitz della Guardia di finanza è stato provvidenziale.

TUTELA DEI CONSUMATORI

«L'operazione - spiegano al Comando della Finanza di via Badaloni - rappresenta il continuo sforzo profuso dalla Guardia di finanza a contrasto delle frodi e a tutela dell'economia legale. Un interesse particolare viene rivolto a quelle condotte fraudolente che, oltre a condizionare le regole di mercato e di leale concorrenza, risultano particolarmente insidiose per i consumatori ignari».

