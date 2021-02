FURTO ALL'ALÌPER

ROVIGO Dimentica il portafoglio, lo trova una signora di 40 anni che se lo mette in borsa, ma pochi minuti dopo viene pizzicata dalla Polizia. Martedì scorso due Volanti sono intervenute alla tabaccheria dell'Alìper per un furto. Una donna di 50 anni, residente in provincia di Rovigo, si era rivolta al tabacchino del centro commerciale e dopo aver effettuato i suoi acquisti aveva lasciato, per dimenticanza o distrazione, il portafoglio sul bancone. La cliente successiva, una signora di 40 anni, notando il portafoglio lo ha preso, portandolo via. Se non che, in quel momento, sopraggiunge la proprietaria del portafoglio, tornata al negozio solo qualche minuto dopo essersi resa conto di averlo dimenticato sul bancone, anche perché custodiva ben 400 euro. Il portafoglio però a quel punto non si trova più. La proprietaria chiama la Polizia, che interviene e riesce a risalire all'autrice del furto verificando le operazioni di ricarica fatte subito dopo il passaggio della vittima e incrociandole con la visione delle telecamere che hanno ripreso la donna sulla quarantina, arrivata subito dopo la vittima, fare strane manovre nei pressi del bancone. Poco dopo la Polizia riesce a rintracciare la 40enne, che si giustifica dicendo di averlo preso con lo scopo di trovare la proprietaria e restituirlo. Il portafoglio e con più di 400 euro dentro è stato restituito alla legittima proprietaria. L'altra donna è stata indagata per furto: sarà l'autorità giudiziaria a valutare, in base alla ricostruzione effettuata dalla polizia, se si è trattato di un furto in piena regola oppure del tentativo un po' maldestro di fare un gesto solidale.

R.Pau.

